Por que as borboletas estão desaparecendo do planeta?

Os declínios ocorreram em todo o país, mas as regiões mais quentes e secas dos EUA foram mais afetadas dos que as áreas mais ao norte do país. As populações de borboletas nas regiões centro-oeste, sudoeste e sudeste sofreram uma redução de 21% a 55% em 10 anos.

Quais as razões?

Pesquisas demonstraram que as populações de borboletas estão diminuindo globalmente devido às mudanças climáticas, à perda de habitat e ao uso de pesticidas na agricultura.

O aumento das temperaturas e os padrões climáticos mais voláteis criaram várias ameaças para as borboletas. A pesquisa mostrou que as rotas de migração e os habitats das borboletas têm sido impactados.

"O principal fator de declínio das borboletas é o uso intensivo da terra nos tempos modernos. A agricultura moderna elimina quase todas as espécies onde são cultivadas plantações ou gramíneas semeadas", disse Thomas.

A urbanização, as práticas agrícolas e o desmatamento reduziram os habitats das borboletas e as populações de flores, colocando em risco a sobrevivência das borboletas e de outros insetos.