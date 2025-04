Putin declara trégua temporária de Páscoa na Ucrânia - Presidente russo alegou "considerações humanitárias" para ordenar pausa de 30 horas nas ações militares. Zelenski expressa ceticismo sobre anúncio.O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou neste sábado (19/04) que suas tropas mantenham um cessar-fogo na Ucrânia durante a Páscoa. A trégua deverá durar 30 horas, começando às 18h locais deste sábado (12h de Brasília) e vai até meia-noite de domingo (18h de Brasília). O governante russo pediu que Kiev respeite a pausa nos combates.

O presidente russo fez o anúncio da trégua durante uma reunião televisionada no Kremlin com o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov.

"Com base em considerações humanitárias... o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa. Ordeno a interrupção de todas as atividades militares neste período", disse Putin a Gerasimov.