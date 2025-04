Seu cérebro funciona assim quando você vê arte abstrata

Quando vemos arte, o fluxo de informações visuais vai do olho para uma parte do cérebro conhecida como córtex visual. É lá que a informação visual é processada pela primeira vez. Para dar significado a essas informações, elas são enviadas para "instâncias superiores" do cérebro.

Agora vamos às descobertas. O estudo revelou que não havia diferenças reais entre a atividade cerebral dos participantes no córtex visual.

Em outras palavras, seus cérebros provavelmente criaram percepções visuais semelhantes da obra de arte – eles viram a mesma coisa.

Mas havia diferenças na atividade cerebral das pessoas nas regiões de instância superior, que são importantes para a experiência subjetiva. Em particular, houve diferenças na atividade cerebral na rede de modo padrão – uma rede cerebral envolvida na imaginação, na busca da memória e no pensamento autorreferencial.

Isso sugere que a variabilidade subjetiva decorre de processos cognitivos mais elevados, em vez de diferenças no processamento sensorial inicial no córtex visual.

Os pesquisadores afirmam que o estudo abre espaço para novas perguntas sobre por que as pessoas interpretam obras de arte de forma diferente.