Ucrânia relata ataques russos apesar da trégua de Putin

Anteriormente, Zelenski havia prometido respeitar o cessar-fogo. "Se a Rússia de repente estiver pronta para realmente se envolver (...) a Ucrânia agirá de acordo, espelhando as ações da Rússia", disse ele também no X. Ele também propôs estender o cessar-fogo "para além do dia Páscoa em 20 de abril".

Zelenski já havia regido com ceticismo ao anúncio da trégua temporária por Putin, dizendo que era uma tentativa de "brincar com vidas humanas".

A trégua anunciada por Putin

O líder russo ordenou neste sábado que suas tropas mantenham um cessar-fogo na Ucrânia durante a Páscoa. A trégua deveria durar 30 horas, começando às 18h locais deste sábado (12h de Brasília) até meia-noite de domingo (18h de Brasília). Ele pediu que Kiev respeite a pausa nos combates.

O presidente russo fez o anúncio da trégua durante uma reunião televisionada com o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov. "Com base em considerações humanitárias... o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa. Ordeno a interrupção de todas as atividades militares neste período", disse Putin a Gerasimov, em reunião no Kremlin.

"Presumimos que a Ucrânia seguirá nosso exemplo. Ao mesmo tempo, nossas tropas devem estar preparadas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, bem como quaisquer ações agressivas", acrescentou Putin.