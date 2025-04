Como a Rússia recruta soldados nas áreas ocupadas da Ucrânia - Recrutar pessoas à força para lutar pelo invasor é crime de guerra. Ativistas de direitos humanos e ucranianos contam como isso ocorre. Algumas vítimas são usadas como escudo humano no front.Em março, a Rússia fez a maior convocação para alistamento militar no país dos últimos 14 anos, destinada a 160 mil homens com idade entre 18 e 30 anos. O ano de serviço deles começou em 10 de abril.

O Ministério da Defesa da Rússia afirma que a última rodada de recrutamento, que ocorre semestralmente na primavera e no outono russos, não tem nada a ver com a guerra contra a Ucrânia. Mas homens nas regiões ocupadas pela Rússia de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson também estão sendo recrutados.

De acordo com o Grupo de Direitos Humanos do Leste da Ucrânia (EHRG), pelo menos 300 pessoas dos territórios ocupados foram recrutadas para o Exército da Rússia no segundo semestre do ano passado, incluindo cerca de 200 das regiões de Zaporíjia e Kherson e 100 das regiões de Lugansk e Donetsk.