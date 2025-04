Deportações para El Salvador testam limites da lei nos EUA

A imprensa dos EUA informou que Abrego Garcia entrou ilegalmente no país em 2011 quando era adolescente para fugir da violência no seu país natal. Embora seu pedido de asilo tenha sido rejeitado em 2019, ele recebeu uma permissão de trabalho e proteção contra deportação devido à ameaça de perseguição. No entanto, o homem de 29 anos, pai de três filhos, foi preso em meados de março e deportado logo em seguida.

Washington agora alega que Abrego Garcia é membro da gangue Mara Salvatrucha, conhecida pela sigla MS-13, fundada na Califórnia por criminosos salvadorenhos nos anos 1980. Seus advogados negam as acusações.

Tanto Trump quanto o presidente salvadorenho Nayib Bukele se recusaram a garantir o retorno de Abrego Garcia aos EUA. Trump também ignorou uma ordem nesse sentido da Suprema Corte dos EUA.

Em vez disso, o presidente dos EUA está publicamente fazendo comentários provocativos com a ideia de mandar cidadãos americanos para o Cecot, ou seja, em uma prisão em outro país.

O Cecot, sigla para Centro de Confinamento do Terrorismo, é a maior prisão de alta segurança da América Latina. Foi inaugurada em janeiro de 2023 e tem espaço para abrigar 40.000 detentos.

Falta de transparência sobre deportados