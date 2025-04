Israel admite "erros" na morte de 15 paramédicos palestinos

"A investigação concluiu que a remoção dos corpos foi razoável dadas as circunstâncias, mas a decisão de triturar os veículos foi equivocada", destaca o relatório, negando que tenha sido uma tentativa de ocultar o incidente, uma execução ou que os corpos estivessem amarrados.

No entanto, laudos de autópsia dos corpos dos médicos obtidos pelo jornal americano The New York Times nesta semana apontaram que várias das mortes ocorreram por disparos na cabeça ou no peito.

Reação israelense

Entre os socorristas que morreram estavam oito funcionários do Crescente Vermelho Palestino, seis membros da agência de defesa civil de Gaza e um funcionário da agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês).

Num primeiro momento após as mortes se tornarem públicas, Israel passou a insistir que havia "terroristas" nos veículos. No entanto, a pressão contra os israelenses aumentou após a divulgação de imagens registradas pelo celular de um dos socorristas que morreu na ação, que mostravam claramente que os veículos estavam identificados como parte de serviços de emergência. Depois disso, os israelenses moderaram o tom.

À luz dessas descobertas, o Exército decidiu destituir o subcomandante da 14ª Brigada do Batalhão de Reconhecimento Golani "devido às suas responsabilidades como comandante de campo neste incidente e por fornecer um relatório incompleto e impreciso durante o briefing".