Papa aparece para saudar fiéis na bênção Urbi et Orbi - Ainda se recuperando de uma infecção respiratória, pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro após a missa do Domingo de Páscoa e depois circulou no papamóvel.O papa Francisco, ainda se recuperando de uma infecção respiratória, apareceu na sacada da galeria central da Basílica de São Pedro para a bênção Urbi et Orbi após a missa do Domingo de Páscoa e depois saudou os fiéis circulando a Praça de São Pedor a bordo do papamóvel.

Francisco não participou de nenhum dos ritos da Semana Santa, pois continua se recuperando após passar 38 dias no hospital com pneumonia bilateral e receber alta em 23 de março.

O pontífice argentino permaneceu sentado em sua cadeira de rodas, sem cânulas nasais de oxigênio, desejou a todos uma "feliz Páscoa" e pediu ao mestre de cerimônias que lesse a mensagem de Páscoa para as cerca de 50 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro para a missa do Domingo de Páscoa, celebrada pelo cardeal Angelo Comastri.