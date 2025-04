Por que o Brasil se chama Brasil

Gradualmente, na documentação, observa-se que ilha vai perdendo espaço para terra, e Vera Cruz vai sendo simplificada para Santa Cruz. Outros nomes também passam a coexistir. Pindorama, a partir de idioma indígena. Terra dos Papagaios, pela abundância dessas aves por aqui.

Mas Brasil também aparece, é verdade.

As diferentes nomenclaturas conviviam. Da mesma maneira que a ideia territorial da então colônia portuguesa na América era uma realidade difusa, fluida, imprecisa. Havia, nesse princípio de colonização, quem se referisse ao território como Nova Lusitânia e Cabrália — em homenagem a Pedro Álvares Cabral —, por exemplo. "Em 1501, os portugueses utilizaram o nome Terra Nova, refletindo a novidade da descoberta", pontua o historiador Vitor Soares, do podcast História em Meia Hora.

O primeiro mapa pós-descobrimento a grafar a palavra Brasil é o Planifério de Cantino, de 1502. Mas não há consenso se o autor estava se referindo ali ao território ou à árvore pau-brasil. No fim dessa mesma década, o cosmógrafo português Duarte Pacheco Pereira (1460-1533) chama a região de "terra do Brasil de além-mar".

Segundo o historiador Martinez, o consenso na explicação etimológica para o nome do Brasil, ou seja, ligando o nome da terra ao nome da madeira, "foi estabelecido […] pelo pragmatismo político e pela construção do imaginário nacional do século 19". Ou seja: antes disso não se ensinava que o Brasil se chamava Brasil por causa do pau-brasil.

O historiador Soares lembra que esta é a explicação mais aceita para o nome do país: a origem "diretamente relacionada à exploração do pau-brasil, árvore abundante no litoral atlântico e muito valorizada pelos europeus [da época] eplo seu corante vermelho". "Os portugueses começaram a chamar a região de Terra do Brasil já nos primeiros anos do século 16 e, pouco depois, o nome foi reduzido simplesmente para Brasil", ressalta.