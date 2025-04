As etapas desde a morte do papa até a escolha de um sucessor

"Sé vacante" – Abriu-se o período conhecido como "Sé Vacante”, sem um pontífice reinante, durante o qual a Igreja é provisoriamente governada pelo camerlengo, religioso que é responsável pela administração dos bens e do Tesouro do Vaticano.

Limites de tempo a serem decididos – A duração desse período é imprevisível, pois dependerá do tempo escolhido para sua organização e da rapidez com que os cardeais encontrarão um sucessor no futuro conclave.

O decano dos cardeais, Giovanni Battista Re, é o responsável por convocar cardeais de todo o mundo para viajarem a Roma e formarem "congregações", que decidirão o tempo desse protocolo, assim como a data do funeral.

Fim do pontificado de Bergoglio – O papa Francisco será enterrado, seu apartamento na residência Casa Santa Marta será lacrado, e seu Anel do Pescador, símbolo do poder papal, será destruído.

Nove dias – A Igreja entra então no período dos Nove Dias Santos, em que ocorrem as cerimônias fúnebres do sumo pontífice, em que ele é exposto aos fiéis. Depois, o funeral será realizado, provavelmente, na Praça de São Pedro. O Vaticano esclarecerá a modalidade.

Rito simplificado – Em 2024, Francisco decidiu simplificar os ritos fúnebres dos papas e, entre as novidades, decretou que seu corpo não seria velado em seu quarto, mas na capela da Casa Santa Marta, e que não seria exposto em um catafalco na Basílica de São Pedro, mas em um caixão aberto.