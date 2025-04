'Inspirou milhões': líderes mundiais lamentam morte do papa Francisco

O chanceler federal alemão em fim de mandato, Olaf Scholz, afirmou: "Sempre apreciei muito sua clara visão sobre os desafios que nos preocupam".

"Minha esposa e eu ficamos profundamente tristes ao saber do falecimento do papa Francisco", afirmou o rei Charles 3°, do Reino Unido, em comunicado. "Nossos pesados corações ficaram um pouco aliviados, no entanto, ao saber que Sua Santidade pôde compartilhar uma saudação de Páscoa com a Igreja e o mundo a quem serviu com tamanha devoção ao longo de sua vida e ministério", acrescentou, se referindo à aparição do pontífice neste Domingo de Páscoa, na bênção Urbi et Orbi.

"Sua Santidade será lembrado por sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu incansável compromisso com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aqueles de boa vontade que trabalham em benefício dos outros", frisou Charles.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni lamentou: "Está nos deixando um grande homem e um grande pastor. Eu tive o privilégio de desfrutar sua amizade, seus conselhos e seus ensinamentos, que também nunca falharam em tempos de provação e sofrimento."

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D, Vance, que esteve com o pontífice neste domingo, disse que "meu coração está com milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam". E acrescentou: "Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente".

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ressaltou, sobre Franscisco, que "seu compromisso com a paz, a sociedade, a justiça para os mais fracos deixa um profundo legado. Descanse em paz."