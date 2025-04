Morre o papa Francisco

Quanto a mudanças na doutrina eclesiástica. Francisco falou com mulheres que se sentiam excluídas de sua Igreja, encontrou homossexuais que sofriam na instituição. Ele sempre se apresentou como um padre espiritual, o pastor supremo do mundo, e desempenhou esse papel de forma impressionante. Mas mudanças em tópicos como o celibato e a ordenação de mulheres nunca foram discutidas seriamente. Pelo menos o papel dos leigos foi fortalecido significativamente por Francisco. Isso também fez parte da grande reforma da Cúria, o aparato do Vaticano, que basicamente reorganizou o governo do papa.

Ao longo de seu pontificado, o argentino teve que se defrontar com casos de abuso sexual em grande parte da Igreja, e também com as panelinhas e intrigas do Vaticano. O que não ficou claro foi o que o próprio Francisco sabia dos abusos cometidos por clérigos em sua Argentina natal. Apesar de proclamar "tolerância zero" para abusos e seu encobrimento, e a investigação sistemática em várias dioceses ter revelado a culpa de bispos, o pontífice raramente decretou consequências contra os responsáveis.

Aproximação com judeus e muçulmanos

Um legado que certamente permanecerá, são suas relações com judeus e muçulmanos. Mesmo como papa, Francisco gostava de se apresentar como "irmão bispo". De seu círculo de amigos íntimos, constava o rabino de Buenos Aires, e Francisco também conheceu representantes de outras religiões monoteístas, sendo o primeiro papa a visitar a Península Arábica, berço do Islã.

Na capital dos Emirados Árabes Unidos, assinou com lideranças muçulmanas e de outras Igrejas a histórica Declaração de Abu Dhabi, um documento que evoca a fraternidade humana. Em março de 2021, viajou para o Iraque e fez campanha pelo diálogo e fraternidade de religiões entre os xiitas. Quanto mais tempo estava no cargo, mais intensos se mostravam seus esforços para estabelecer contatos com o Islã.

A pandemia de covid-19 e as especulações sobre o fim do pontificado frearam suas ambições. Aos 84 anos, uma cirurgia intestinal o afastou do cargo por um tempo. A partir de 2022 ficaram visíveis seus problemas no joelho e dores intensas. Cada vez mais o pontífice cumpria os compromissos oficiais de cadeira de rodas, e teve que adiar uma viagem à África, com paradas no Congo e no Sudão do Sul, longamente planejada e muito importante para ele.