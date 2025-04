O papado de Francisco em dez momentos

O papa também listou o "excesso de planejamento e funcionalismo" e a "indiferença para com os demais”.

Reformar a Cúria era uma das prioridades de Francisco, que nunca apreciou os círculos fechados da burocracia vaticana.

12 de fevereiro de 2016: aperto de mão histórico com o patriarca Cirilo

O papa Francisco e o patriarca Cirilo trocaram um aperto de mão histórico no primeiro encontro entre os principais líderes cristãos do Oriente e do Ocidente desde o cisma de 1054.

Apesar dessa reaproximação, a guerra na Ucrânia esfriou significativamente as relações com o patriarca ortodoxo russo, muito próximo do presidente Vladimir Putin. Em 2022, meses após a invasão russa, Francisco reprendeu publicamente Cirilo por sua aliança com o regime russo, chegando a afirmar que o patriarca não podia "se transformar num coroinha de Putin". Após a fala de Francisco, a Igreja Ortodoxa russa afirmou ser lamentável que o pontífice tenha adotado tal tom.

27 de março de 2020: encarando a pandemia sozinho