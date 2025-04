Qual é o legado do papa Francisco? - Francisco criticou o capitalismo e a destruição da natureza, lavou os pés de jovens encarcerados e pregou a tolerância. Mas o primeiro pontífice da América Latina não atendeu a todas as expectativas.O pontificado do Papa Francisco, que começou com muitas promessas em março de 2013, chegou agora ao fim, com a morte do líder da Igreja Católica neste domingo (21/04).

Em um de seus primeiros atos, ele lavou os pés de jovens encarcerados em um centro de detenção antes da Páscoa, marcando qual seria o tom do seu papado. "Como eu gostaria de uma Igreja pobre, para os pobres!", disse em março daquele ano, três dias após sua eleição.

No mesmo ano, milhões de pessoas participaram da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, aplaudindo quando o novo papa criticou os excessos do capitalismo. Na ocasião, Francisco também visitou uma favela no Rio.