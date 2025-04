Relembre frases marcantes do papa Francisco

"É justo contratar um matador de aluguel para resolver um problema? Não é justo. Não podemos eliminar um ser humano, mesmo que pequeno, para resolver um problema", afirmou durante uma homilia dedicada ao mandamento "Não matarás", na qual se referiu ao aborto. (10 de outubro de 2018)

"No século passado, o mundo inteiro ficou escandalizado com o que os nazistas fizeram para para preservar a pureza da raça. Hoje, fazemos o mesmo com luvas brancas", declarou o papa ao criticar do aborto em caso de malformação do feto. (16 de junho de 2018)

"Não se deve esperar que a Igreja Católica mude a sua posição [sobre o aborto]." (26 de novembro de 2013)

Pedofilia

"Devemos ser muito duros [com crimes de pedofilia praticados por alguns padres]! Com as crianças não se brinca." (11 de abril de 2014)

Guerra