Ataque deixa dezenas de turistas mortos na Caxemira indiana

O tiroteio também foi condenado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que conversou com Modi por telefone para oferecer seu "apoio total", de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Índia.

Entre os líderes estrangeiros que condenaram o ataque e ofereceram apoio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que "a Europa estará com vocês".

Caxemira atrai turistas apesar dos riscos

A Caxemira é alvo de uma intensa disputa entre a Índia e rebeldes da região de maioria muçulmana que travam uma insurgência desde 1989. O grupo busca uma independência ou uma fusão com o Paquistão, que controla uma parte menor da Caxemira e, assim como a Índia, a reivindica por completo.

A Índia insiste que a militância na Caxemira é patrocinada pelo Paquistão. O país nega, e defende que apenas apoia as aspirações de autodeterminação da região. Dezenas de milhares de civis, rebeldes e forças do governo foram mortos no conflito.

Estima-se que a Índia tenha 500 mil soldados permanentemente posicionados no território. Os combates diminuíram após a decisão do governo Modi de revogar a autonomia limitada da Caxemira em 2019.