Consumo e exportação de cerveja caem na Alemanha

Exportações mais estáveis do que a demanda doméstica

De acordo com o Destatis, 1,45 bilhão de litros de cerveja alemã foram exportados em 2024, em comparação com os 1,54 bilhão de litros registrados em 2014. Mais da metade da cerveja exportada no ano passado (55,7%) foi comprada por outros países da União Europeia.

A queda no consumo foi mais evidente dentro do país. Em 2024, 6,8 bilhões de litros foram vendidos, 1,2 bilhão a menos que em 2014.

O número registrado no ano passado, o mais baixo da série histórica, contraria as projeções que indicavam aumento de vendas em 2024 devido à realização da UEFA Euro no país.

Isso faz com que, hoje, as exportações representem 17,6% das vendas de cerveja, um aumento de 1,5 ponto percentual em relação a 2014.

Redução no consumo de álcool