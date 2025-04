Entenda como será o conclave que define o novo papa - Após a morte do papa Francisco, a Igreja Católica tem até 20 dias para começar o processo de escolha do sucessor. Cardeais com menos de 80 anos votarão em uma reunião fechada na Capela Sistina.Após a morte do papa Francisco, a Igreja Católica Romana tem entre 15 e 20 dias para começar a escolha do sucessor no processo conhecido como conclave. A palavra vem da junção dos vocábulos em latim "cum" (com) e "clavis" (chave), ou seja, uma sala fechada à chave.

Cardeais do mundo todo se reunirão em uma assembleia secreta na Capela Sistina, no Vaticano, sob regras rígidas que começaram a ser desenvolvidas no século 13.

O seleto grupo de eleitores fará um juramento em que promete manter segredo sobre a votação e ficará proibido de ter contato com o mundo externo.