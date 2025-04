Francisco: o papa que denunciou a "cultura machista" - Em tempos de guinada conservadora, era um alívio e tanto ter um papa que dizia que as mulheres deviam ser tratadas com igualdade e falava sobre a importância da educação das meninas"Nós estamos acostumados a essa cultura machista, a ver a mulher, não digo como o cachorrinho ou o gato de casa, mas como um ser humano de segunda categoria. E não vamos esquecer. Quem leva o mundo adiante são as mulheres." Essa reflexão não foi feita por uma mulher feminista, mas pelo papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21/04) aos 88 anos.

Conhecido pelo seu comprometimento com causas ligadas aos direitos humanos e apoio a grupos marginalizados, o papa foi também um aliado das causas das mulheres – dentro do limite do que um chefe da conservadora Igreja Católica pode ser, que fique claro.

"Não acredito que ouvi um papa denunciar machismo", comentou uma jovem no TikTok que compartilhou o discurso de Francisco sobre "cultura machista", feito em novembro do ano passado. Estudei a vida toda em escola católica e, assim como a jovem, também não esperava ouvir isso de um papa.