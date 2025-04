Hackers russos atacam instalação pública holandesa, diz relatório

A agência também alertou contra unidades russas que mapeiam a infraestrutura e realizam atos de sabotagem no Mar do Norte, localizado entre o Reino Unido e a Europa continental. As atividades de sabotagem, que também são identificadas no Mar Báltico, têm como alvo os cabos de internet e os suprimentos de água e energia, disse a agência holandesa.

O relatório também reiterou que a China continua a representar uma séria ameaça à Europa por meio de seu apoio a Moscou, bem como devido a atividades separadas de espionagem cibernética.

