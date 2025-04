Mulheres que estrearam tardiamente na literatura

"Mesmo quando uma mulher era reconhecida, seu reconhecimento vinha condicionado a uma escrita que imitasse ou se aproximasse do modelo masculino", observa Anna Faedrich, doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e professora adjunta de Literatura Brasileira da Universidade Federal Fluminense (UFF). "Isso revela que o problema não era – nunca foi – ausência de mulheres com talento, mas sim falta de disposição da crítica e das instituições para reconhecê-las como legítimas representantes do campo literário."

Barrada na academia

O mais simbólico caso de "silenciamento" na ABL é o de Júlia Lopes de Almeida. Embora seja uma das primeiras romancistas do Brasil, não conseguiu ocupar nenhuma de suas 40 cadeiras. E nem adiantou o jornalista Lúcio de Mendonça sugerir que seu nome fosse incluído no quadro de fundadores. Os demais acadêmicos rejeitaram a proposta. Pior: aprovaram a indicação do nome do marido dela, o português Filinto de Almeida, mas recusaram o dela. "Não era eu quem devia estar lá", lamentou Filinto em entrevista a João do Rio, em 1905. "Era ela."

"A exclusão de Júlia da ABL não pode ser atribuída à falta de talento. Foi uma das mais completas intelectuais de sua geração. O que faltava não era qualidade, mas reconhecimento de que uma mulher podia ocupar o mesmo lugar que seus colegas homens", afirma Faedrich, organizadora do livro Júlia do Rio: Crônicas da Belle Époque Carioca. "O que está em jogo não é o valor estético em si, mas as estruturas de poder que decidem o que será lembrado e o que será esquecido. Neste cenário, o machismo institucional da ABL foi determinante."

Júlia Lopes de Almeida só conseguiu ingressar na ABL em 2010 – 76 anos depois de sua morte. Seu neto, Cláudio Lopes de Almeida, doou o arquivo que pertencia à avó para a instituição.

Autor: André Bernardo