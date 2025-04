Mulheres são maioria entre influenciadores no Brasil, mas ganham menos

Atuando no mercado das influenciadoras há cerca de 15 anos, Passarelli explica que o principal fator que justifica as desigualdades no mundo digital são questões estruturais da sociedade. As disparidades de gênero, as expectativas de desempenho e até mesmo os estereótipos que envolvem o público feminino são, de forma sutil ou explícita, reproduzidos no mundo digital.

"São reflexos do que acontece já na sociedade. A pesquisa só mapeou uma coisa que já acontece no Brasil", afirma.

Segundo o mais recente Relatório de Transparência Salarial e Igualdade Salarial, divulgado em abril pelos ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres, as mulheres brasileiras ganham em média 20,9% menos do que os homens, mesmo com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. A média salarial dos homens é de R$ 4.745,53, enquanto a das mulheres é de R$ 3.755,01.

Assim como na sociedade, o cenário no mercado de influenciadores é ainda mais crítico quando o recorte inclui a questão racial. No mesmo estudo da Brunch e YOUPIX, pessoas negras aparecem em menor número nas faixas superiores de rendimento, como de R$ 20 mil a R$ 50 mil, na qual os criadores negros são exceções.

Essa desigualdade é sentida de maneira direta por influenciadoras negras, como é o caso de Anne Caroline, modelo e criadora de conteúdo de moda e beleza, que relata como seu rendimento muitas vezes é afetado por essa questão.

"Sinto que quando você é uma influenciadora negra, você tem que estar sempre à frente, até na hora de cobrar uma certa quantia de uma marca", diz ela, que publica conteúdos de estilo de vida e dicas de beleza em seu Instagram e TikTok.