O próximo papa pode ser brasileiro?

Antes de ser nomeado arcebispo do Rio de Janeiro pelo papa Bento 16 em 27 de fevereiro de 2009, serviu como arcebispo de Belém do Pará de 2004 a 2009.

Também atuou como vice-presidente do Regional Norte 2 da CNBB, presidente da Comissão Nacional para a Cultura, Educação e Comunicação Social e membro efetivo do conselho permanente, do conselho pastoral e do conselho econômico da CNBB.

Cardeal Paulo Cezar Costa

Natural de Valença, no Rio de Janeiro, Paulo Cezar Costa foi nomeado cardial pelo papa Francisco em agosto de 2022, aos 55 anos, tornando-se um dos membros mais jovens do Colégio Cardinalício. Na época, era o terceiro mais jovem entre os cardeais eleitores, evidenciando sua rápida ascensão dentro da Igreja.

Antes disso, em outubro de 2020, foi nomeado arcebispo metropolitano de Brasília, cargo que assumiu em dezembro daquele ano. A nomeação o colocou no centro do cenário político e religioso do Brasil, já que Brasília abriga a sede da CNBB.

Um dos marcos de sua trajetória foi atuar como diretor administrativo da Jornada Mundial da Juventude de 2013, ocasião em que conheceu o papa Francisco durante a primeira viagem internacional do pontífice.