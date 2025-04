Onde e como o papa Francisco será enterrado - Francisco manifestou desejo de ser sepultado de forma mais simples do que seus antecessores. Seu último descanso não será na Basílica de São Pedro, mas na Basílica de Santa Maria MaggioreO funeral do papa Francisco,que morreu na segunda-feira de Páscoa, aos 88 anos, será no Vaticano neste sábado às 10h no horário local (5h no horário de Brasília), informou o Vaticano nesta terça-feira (22/04). A data, que respeita o prazo tradicional para tais cerimîonias, foi anunciada nesta terça-feira após uma reunião de cardeais. Ela parece, no entanto, ser uma das poucas tradições que serão mantidas no enterro de Francisco.

Notório por romper com os rituais seguidos por seus antecessores, Francisco manteve seu estilo atípico até mesmo em seu último testamento: desde março de 2023, já era sabido que o chefe da Igreja Católica queria ser enterrado de forma e em local diferentes: não na Basílica de São Pedro, como de praxe, e sem cerimônia alguma que possa parecer de alguma forma majestosa.

"Quando chegar a hora, não serei enterrado na Basílica de São Pedro, mas em Santa Maria Maggiore", escreveu Francisco em sua autobiografia Esperança, publicada em janeiro de 2025. O Vaticano , conforme suas palavras, pode ser seu "último local de trabalho na Terra", mas não será sua residência na eternidade.