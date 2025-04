"Não entendo como a vida continua longe do front!

"Eu me chamo Yevhen, sou soldado das Forças Armadas ucranianas, e depois da deserção fui readmitido em serviço", relata o homem de 38 anos na praça de treinamento da 59ª Brigada de Assalto, em ação no setor do front próximo a Pokrovsk. "Eu luto há dez anos e venho de Mariupol. A guerra me consumiu do jeito dela, levou tudo de mim, a família toda. Mas eu sou duro na queda e tenho um senso de justiça muito forte."

Ele havia se afastado sem permissão da 109ª Brigada de Defesa Territorial, em que servia desde o início da invasão abrangente da Ucrânia pela Rússia: "Tive umas diferenças de opinião com o meu comandante da época. Ele não gostava de mim e me enviou numas missões daquelas de que a gente não volta. Mas eu voltei, e aí desertei."

Em Dnipro, Yevhen viveu um ano e meio e trabalhou ilegalmente. "Eu descansei um pouco, porque em todos aqueles anos só tive licença uma vez", conta Yevhen, que por fim se dirigiu à Polícia Militar: "Lá eu contei que tinha me afastado do serviço sem permissão, e que queria voltar."

No dia seguinte, juntamente com outros desertores, foi levado para um batalhão de reserva. Por fim aceitou a oferta da 59ª Divisão, e em breve estava de novo em ação na guerra. "Eu preciso lutar, sou um soldado do dedão do pé até a ponta do cabelo. Quando a gente volta do front para a cidade grande, é estranho, e difícil ver como a vida continua. Visto de fora, parece que não tem guerra: lojas, restaurantes, Maybachs, Jeeps, Porsches... As pessoas vivem, e não entendem o que acontece no front."

Compreensão para com os desertores