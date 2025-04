STF torna réus 6 integrantes do "núcleo de gerenciamento" da trama golpista - Novos denunciados gerenciaram o plano para manter Bolsonaro no poder, diz PGR. Eles são acusados de contribuir com a minuta golpista, a tentativa de assassinar Lula e operações da PRF para atrasar eleitores de Lula.A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (22) tornar réus seis denunciados do chamado "núcleo 2" do grupo acusado de tramar um golpe de Estado em 2022 e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Segundo a denúncia apresentada pelo Procurador Geral da República, Paulo Gonet, os integrantes do grupo, também chamado de "núcleo da gerenciamento", ocupavam "posições profissionais relevantes".

"Cada qual gerenciou ações da organização criminosa", afirmou Gonet. Entre elas estão a participação dos denunciados na elaboração da minuta do golpe, documento no qual justificam a decretação de estado de sítio, além da instrumentalização do plano "Punhal Verde Amarelo" para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades, e das ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar a circulação de eleitores de Lula durante as eleições de 2022.