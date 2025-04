Últimos sobreviventes visitam campo de Sachsenhausen

Para Urban e outros sobreviventes em idade avançada, esse retorno ao campo de concentração poderá ser o último. Esse pensamento há muito acompanha Axel Drecroll, diretor da Fundação Memoriais de Brandemburgo. Ele enfatiza que os sobreviventes "estavam frequentemente ao nosso lado, como amigos e amigas paternais e maternais": "Para nós, o fato de que quase não há mais essas pessoas tem um impacto muito profundo."

Cultura aproxima de vivências das vítimas do nazismo

Para abordar a história de locais como Sachsenhausen ou o campo para mulheres de Ravensbrück, já há muitos anos os memoriais lançam mão tanto de artes plásticas e música, quanto de oficinas para jovens. "A importância disso é porque, ao lado da pedagogia e dos formatos de exposição clássicos, a cultura é capaz de formar pontes, derrubar barreiras e alcançar as pessoas com coisas que já as interessam", afirma Drecroll, com base na própria experiência.

Katrin Grüber confirma isso, na qualidade de diretora da associação de patrocinadores dos memoriais e do museu adjunto, e neta de um interno de Sachsenhausen: quando, durante os eventos de sua instituição, se cantam canções compostas por presos dos campos de concentração, também os que nasceram depois se comovem, relata: "Os nazistas transformaram os presos em números, mas eles nunca deixaram de ser seres humanos. E as canções ajudam a imaginar as pessoas que os cantavam."

O avô, Heinrich, era padre e membro da Igreja Confessional, que se opunha ao regime nacional-socialista. Devido a seu engajamento, sobretudo pelos cidadãos de fé judaica, em 1940 foi mandado para Sachsenhausen, e mais tarde para Dachau. Porém viveu até 1975: Grüber ainda o conheceu e, ao contar sua história familiar, forma um arco entre o passado e o aqui e agora.

Do avô, ela sabe que ele demonstrava solidariedade com os demais presos, mas que também a recebeu: "Ele esteve bem perto da morte, mas foi salvo por companheiros de prisão comunistas. Isso é algo que sempre pode ser trazido para o presente."