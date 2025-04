Universidades dos EUA assinam carta condenando interferência política de Trump

Processo judicial

A carta foi publicada um dia depois de a Universidade de Harvard processar o governo Trump, que ameaça ampliar os cortes a seu financiamento e impor uma supervisão política externa. O presidente quer impor níveis sem precedentes de controle governamental sobre as admissões e práticas de contratação na universidade mais antiga e mais rica do país.

Mas Harvard rejeitou as exigências do governo, o que levou o governo Trump a ordenar, na semana passada, o congelamento de 2,2 bilhões de dólares (R$ 12,6 bilhões) em verbas federais para a instituição. Na ocasião, o porta-voz presidencial, Harrison Fields, disse que o presidente quer garantir que os dólares do contribuinte americano não apoiem a discriminação racial ou a violência motivada por raça.

A Casa Branca agora avalia proibir a universidade de matricular estudantes estrangeiros e acusa seu corpo docente de "envenenar seu campus e suas salas de aula" com uma "ideologia antiamericana". O Departamento de Segurança Interna dos EUA quer que a universidade entregue registros de "atividades ilegais e violentas" que tenham sido praticadas por estrangeiros em seu campus durante protestos pró-palestinos.

Os alunos estrangeiros representaram 27,2% das matrículas de Harvard neste ano acadêmico, de acordo com seu site.

Na ação judicial, Harvard defende que as tentativas do governo de "coagir e controlar" a universidade violam as proteções da Constituição para a liberdade de expressão. Ela também acusou a Casa Branca de não seguir os procedimentos estabelecidos pelas leis federais de direitos civis. A universidade pede que o congelamento dos fundos e as condições impostas aos subsídios federais sejam declarados ilegais.