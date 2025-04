Israelenses elevam pressão sobre governo por acordo de reféns

As cartas não apelam pela recusa do serviço, como fizeram alguns reservistas da Força Aérea durante o auge dos protestos em massa contra os planos de reforma judicial do governo em julho de 2023.

O desdém de Netanyahu levou ainda mais israelenses, incluindo reservistas e membros aposentados de várias unidades militares, do corpo médico, artistas e outros profissionais, a expressar solidariedade aos membros da Força Aérea. Eles também pediram que o governo mudasse de rumo, expressando abertamente desconfiança em relação ao primeiro-ministro.

Existe um desejo genuíno de paz?

Alguns, no entanto, questionaram as petições e seu foco na estratégia "reféns primeiro, guerra depois". Dahlia Scheindlin, jornalista do jornal diário Haaretz, escreveu recentemente que apenas algumas cartas mencionam o sofrimento palestino em meio à terrível situação humanitária em Gaza.

Em seu artigo, Scheindlin escreveu que, embora trazer os reféns para casa seja a "causa mais unificadora em Israel hoje em dia", sem um "fim permanente para a guerra, seguido por uma estrutura política para a paz — por mais imperfeita que seja —, como a campanha pela libertação dos reféns protegerá as futuras vítimas do 'ciclo de horror'?'"

Em um recente protesto em Jerusalém Ocidental, um pequeno grupo de manifestantes antiguerra marchou pelo centro da cidade ao lado de outros pedindo pela libertação dos reféns ou se manifestando contra o governo.