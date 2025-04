Mochileiras alemãs são detidas e deportadas dos EUA

"Naquele momento, não sabíamos que era uma prisão", conta Pohl. "Fomos examinadas com detetores de metal, nosso corpo todo foi escaneado, tivemos que ficar nuas na frente das policiais e ser revistadas." Entre suas companheiras de cárcere estavam autoras de crimes graves, até mesmo uma assassina presa há 18 anos.

Após uma noite insone numa cela dupla minúscula, com um colchão mofado e um buraco como sanitário, a viagem desde a capital do Japão até Rostock, via Catar e Frankfurt, durou três dias.

Dos documentos de viagem que lhes foram entregues, constavam as atas do interrogatório em Honolulu, e "lá estavam frases que a gente nunca disse", acusa Pohl: "Eles distorceram as nossas palavras, como se a gente tivesse admitido que queria trabalhar ilegalmente nos EUA."

Citado pelo jornal Ostsee Zeitung em 10 de abril, o Ministério alemão do Exterior confirmou que o caso era do seu conhecimento: "Logo após o comunicado, nosso cônsul honorário em Honolulu e nosso consulado geral em San Francisco assumiram o apoio consular." No entanto, concluiu o órgão, a decisão final coube às autoridades americanas.

A experiência não parece ter abatido a vontade das duas jovens de partir para o próximo "mochilão" transatlântico: ainda em abril, elas visitam o México, seguindo então para cinco semanas em Costa Rica, onde trabalharão num campo de surfistas. "Isso, a gente não vai deixar eles tirarem de nós", garante Lepère.

Alemães barrados