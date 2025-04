Nota de pesar de Israel pela morte do papa Francisco é excluída - Conta verificada do governo israelense no X compartilhou, e depois tirou do ar, uma publicação em homenagem ao pontífice. Francisco era crítico contumaz do conflito em Gaza e fez diversos pedidos de cessar-fogo.O governo israelense compartilhou e, em seguida, excluiu uma postagem em rede social em que oferecia condolências pela morte do papa Francisco. Veículos israelenses vinculam a decisão às frequentes críticas do pontífice à guerra em Gaza.

A conta verificada do governo israelense no X, administrada pelo Ministério das Relações Exteriores, havia publicado uma homenagem ao papa na última segunda-feira. "Descanse em paz, papa Francisco. Que sua memória seja uma bênção", dizia o texto, ao lado de uma imagem do pontífice visitando o Muro das Lamentações em Jerusalém.

Segundo apuração do jornal israelense Jerusalem Post, funcionários do Ministério das Relações Exteriores consideraram a publicação um erro devido a declarações feitas pelo papa vistas como críticas a Israel.