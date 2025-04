O legado brasileiro do papa Francisco - Francisco pediu uma Igreja do lado dos pobres, do meio ambiente e dos indígenas. Milhares de católicos seguiram o chamado, lutando por um Brasil mais justo e inclusivo. A esperança é que o rumo das reformas prossiga.Há três anos, em uma pesquisa, encontrei-me com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Nomeado pelo papa Francisco em 2019 para esse cargo, hoje ele é cardeal e um dos poucos prelados brasileiros com direito a voto na próxima eleição papal. Dom Leonardo, um franciscano de Santa Catarina, é considerado um fiel aliado do papa – um verdadeiro "bergogliano". Ele representa uma Igreja que está do lado dos pobres, do meio ambiente e dos povos indígenas do Brasil. Uma Igreja que não se cala, mas age em favor dos mais necessitados.

Homens como Dom Leonardo – e com ele outros bispos, além de inúmeros irmãs e irmãos religiosos, sacerdotes e leigos – têm implementado no Brasil as visões de Francisco: trabalho pastoral em condições extremamente difíceis. Pelo país todo, mas especialmente na Amazônia, conheci nos últimos anos católicos corajosos que se sacrificam em iniciativas pastorais: pelos pobres, mulheres, imigrantes, moradores de favelas, doentes, pequenos agricultores, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Eles são a Igreja do povo, como Francisco pediu. Uma Igreja que vai até os pobres e marginalizados, assim como Jesus foi até os leprosos e pecadores.

Esses católicos sabiam, durante os últimos 12 anos, que Roma estava do seu lado quando se envolviam na política e enfrentavam interesses poderosos. Esse é um legado do Papa que, esperamos, permaneça. Pois nem a caridade está salva dos bolsonaristas, que até chegaram a agredir o padre Júlio Lancellotti por ajudar moradores de rua. Os bolsonaristas cospem no Evangelho – em nome desse "Jesus" que inventaram, e que lhes serve apenas para conquistar riquezas pessoais.