Operação da PF e da CGU investiga fraude bilionária no INSS - Entidades conveniadas descontavam mensalidades de aposentados e pensionistas sem sua autorização, segundo órgãos. Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, foi afastado do cargo.A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quarta-feira (23/04) uma operação que investiga um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na prática, associações conveniadas ao INSS cobravam mensalidades de aposentados e pensionistas sem a sua autorização, e sem prestar os serviços prometidos. De 2019 e 2024, o total de descontos do tipo foi de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, e a CGU estima que a maior parte desse valor tenha sido descontada de forma irregular.

Seis servidores públicos foram afastados cautelarmente pela Justiça de suas funções, incluindo o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, um dos alvos da operação.