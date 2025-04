Pra onde vai o papa? O que ciência e religiões dizem sobre morte e a vida 'após'

Passadas duas horas, cessa a formação do transportador de energia trifosfato de adenosina, e os músculos se enrijecem. Esse estado de rigor mortis, ou rigidez cadavérica, se desfaz após alguns dias.

O trato gastrointestinal só morre após dois a três dias, e as bactérias que contém aceleram a decomposição do corpo. Os patógenos do organismo, contudo, permanecem em parte perigosos por bastante tempo. Os vírus da hepatite, por exemplo, seguem ativos por dias; os bacilos da tuberculose, até por anos. Ao todo, a decomposição total de um corpo humano leva uns 30 anos.

Experiências de quase-morte e o enigma da alma

A ciência registra experiências de quase-morte entre a morte clínica e a reanimação. Porém também as religiões e o esoterismo se ocupam intensamente das sensações relatadas, as quais variam fortemente, de acordo com os diferentes condicionamentos culturais.

Uma parte dos pacientes não tem qualquer lembrança dessa fase. Outros contam sobre uma avalanche de lembranças, libertação do corpo, paisagens ou uma luz forte (no fim do túnel). Enquanto uns sentem grande felicidade, outros sentem medo ou pânico.

Há indícios de que experiências de quase-morte sejam mais frequentes quando a reanimação leva mais tempo, e o fornecimento de oxigênio ao cérebro é suspenso mais longamente. Essa carência tem impacto especial nos lobos temporais e parietais, assim como na zona de conexão entre ambos, o giro angular. Não está claro se é lá que se formam as sensações de quase-morte.