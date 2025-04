Série de terremotos atingem Istambul e deixam dezenas de feridos

Terremoto ocorre durante feriado

O terremoto atingiu a cidade durante um feriado público, o Dia Nacional da Soberania e das Crianças. As crianças estavam fora das escolas e muitas famílias estavam nas ruas quando o terremoto ocorreu.

O ministro do Desenvolvimento Urbano, Murat Kurum, disse que cerca de 380 relatos de danos a edifícios foram recebidos pelos serviços de emergência até o momento. Doze edifícios foram evacuados por precaução. As inspeções iniciais não revelaram danos à infraestrutura principal do país, incluindo estradas, aeroportos, ferrovias e sistemas de metrô, disseram as autoridades.

O tremor foi sentido nas províncias vizinhas de Tekirdag, Yalova, Bursa e Balikesir e na cidade de Izmir, cerca de 550 quilômetros ao sul de Istambul.

Partes da Grécia também foram atingidas, em especial no nordeste do país, perto do rio que faz fronteira com a Turquia, conhecido na Grécia como Evros e na Turquia como Meriç.

A população recebeu um aviso por SMS da agência de proteção civil grega após os tremores iniciais.