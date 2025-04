Sob pressão na Tesla, Musk reduzirá atuação no governo Trump

Musk reconheceu que a o envolvimento dele na política resultou em consequências para a empresa, mas disse que as manifestações refletem a insatisfação de pessoas que "recebiam dinheiro fraudulento” e foram demitidas. "Provavelmente haverá alguns contratempos inesperados este ano, mas continuo extremamente otimista quanto ao futuro da empresa", disse.

O anúncio acontece após acionistas demonstrarem preocupação com o foco do homem mais rico do mundo em temas políticos, em detrimento da atuação na companhia. No acumulado do ano até o momento, as ações da empresa despencaram mais de 40% na Nasdaq, a principal bolsa de valores de tecnologia dos EUA. Os papéis, no entanto, sinalizaram uma recuperação após a promessa de Musk.

Lucro em queda

Ontem, a Tesla informou ter registrado queda de 71% no lucro e de 9% nas receitas no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado.

As incertezas sobre a ofensiva tarifária do governo Trump complicam as perspectivas da montadora americana, que tem a China como um dos seus principais mercados.

A companhia disse que precisará revisar as projeções de crescimento por conta da "dificuldade em medir o impacto das mudanças na política de comércio global nas cadeias automotivas e energética”. Admitiu ainda que o "sentimento político em mudança” pode afetar a demanda pelos veículos elétricos no curto prazo.