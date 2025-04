Ucrânia quer mais brasileiros lutando em suas trincheiras

A crise demográfica é profunda: desde a independência, em 1991, a população da Ucrânia caiu de 50 milhões para cerca de 32 milhões de habitantes, segundo dados oficiais. "Este país vai precisar de estrangeiros, não apenas agora, mas no pós-guerra também", afirma Oleksandr Gladun, vice-diretor do Instituto de Demografia da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia.

O exemplo dos colombianos

O recrutamento de estrangeiros se tornou uma alternativa urgente. A Colômbia foi escolhida como um dos primeiros alvos naturais. Com fartura de ex-militares com experiência em combate após uma guerra civil que se estendeu por mais de 50 anos, o país é um dos principais exportadores de mercenários do mundo. Desde meados dos anos 2000, colombianos foram vistos combatendo na Rússia, Afeganistão, Iêmen, Somália, Líbia, Sudão e, mais recentemente, Ucrânia.

No entanto, o fluxo de colombianos começou a diminuir nos últimos meses, tanto pelo elevado número de mortes entre os combatentes quanto pelas dificuldades burocráticas para as famílias receberem indenizações.

"Se o corpo nunca é recuperado, o processo para a família receber o seguro é extremamente complicado. Muitas vezes, precisam vir pessoalmente e enfrentar a Justiça local", explica Natasha*, tradutora do Exército ucraniano encarregada de lidar diretamente com os colombianos que estão lutando na região do Donbass, no Leste do país. Além disso, conta ela, muitos não compreendem o sistema de remuneração, que varia de acordo com a exposição ao risco.

O salário base de um soldado na Ucrânia é de US$ 500 ao mês e os valores variam de acordo com o risco das missões. Na prática, para receber o salário mais alto o soldado precisa passar a maior parte do tempo nas posições mais perigosas, como nas trincheiras da primeira linha de defesa. "Mas as chances de não sair vivo crescem exponencialmente também, e muitos ficam extremamente frustrados quando percebem que não é tão simples receber um salário de US$ 4,5 mil ao mês".