Alemanha avalia deportar 2 mil refugiados que visitaram seu país de origem

"Para isso, as pessoas da Síria devem ser capazes de ver por si mesmas – por exemplo, se [suas] casas ainda estão de pé, se seus parentes ainda estão vivos e assim por diante", disse uma representante do ministério do Interior da Alemanha nesta semana.

CSU rejeita viagens temporárias

A CSU, partido irmão da conservadora União Democrata Cristã (CDU), que deve assumir o ministério do Interior em maio, criticou duramente a proposta. O secretário do Interior da Baviera, Joachim Herrmann (CSU), defende que a medida não é compatível com a legislação federal e vê risco de as viagens entre a Alemanha e a Síria ficarem "sem controle".

O político da CSU também critica o pagamento de benefícios sociais durante estas visitas. "Pode passar a impressão de que o Estado está financiando", disse. Para ele, tais deslocamentos são usados como "viagens de férias" e não um movimento para avaliar o retorno definitivo.

No acordo de coalizão firmado entre CDU, CSU e SPD, os partidos sinalizam uma política de asilo mais rígida sob o comando do próximo chanceler federal alemão, Friedrich Merz. O texto prevê aumento das deportações para a Síria, começando com criminosos e pessoas classificadas como perigosas.

A organização de refugiados Pro Asyl defende que a Síria "não é um país estável", o que manteria o direito de seus cidadãos a solicitar refúgio sob os preceitos da Convenção de Genebra.