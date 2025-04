Brasil deve desculpas e reparações aos indígenas Krenak

A cacica e professora Lidiane Damasceno Krenak contou que a avó e a mãe viveram nas terras de Minas Gerais antes de serem forçadas a se deslocar para Vanuíre. Uma das histórias mais chocantes vividas por elas aconteceu quando os militares teriam entrado na cabana da avó para raptar uma de suas filhas para fazê-la de "escrava” ou "escrava sexual”.

"Os homens da família se reuniram, foram atrás e conseguiram trazer a menina de volta. Só que os militares foram tão covardes que esperaram todo mundo dormir, cercaram a casa da minha avó e, com todo mundo dentro, botaram fogo". Os familiares conseguiram sair, mas fugiram para as montanhas por causa do medo que ficaram.

Justiça de transição

As duas ações envolvendo os Krenak podem ser vistas como parte da justiça de transição. O conceito jurídico se refere à apuração de crimes ocorridos no passado com o objetivo de promover a reconciliação, garantir os direitos das vítimas, fortalecer a democracia e prevenir a repetição das violações.

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos já havia formalizado a anistia e feito um pedido de desculpas formal aos indígenas Krenak, após um pedido feito pelo procurador da República Edmundo Antonio Dias. Foi o primeiro povo a conseguir esta reparação coletiva, seguido pelo Guarani-Kaiowá, em Mato Grosso do Sul. Na ocasião, de joelhos, a presidente da comissão, Eneá de Stutz e Almeida, pediu perdão aos indígenas.

Mas as compensações ainda precisam ser feitas. "Mais do que aprofundar a justiça de transição para os povos indígenas, a decisão do TRF6 busca aplicar a justiça de transição”, avaliou o procurador, salientando o desafio que o Brasil tem pela frente, já que são mais de 300 etnias – a Comissão Nacional da Verdade ouviu apenas dez.