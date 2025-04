Crise entre Índia e Paquistão escala após atentado na Caxemira

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi afirma que o ataque foi perpetrado por três homens, incluindo dois paquistaneses, e acusa diretamente o país vizinho de "promover terrorismo transfronteiriço". O Ministério das Relações Exteriores indiano ordenou que todos os cidadãos paquistaneses deixem a Índia até 29 de abril. A decisão não apenas suspende o processamento dos novos vistos, mas também cancela as autorizações já concedidas.

"Na esteira do ataque terrorista em Pahalgam, o governo da Índia decidiu suspender os serviços de visto para cidadãos paquistaneses com efeito imediato", anunciou a pasta nesta quinta-feira. "Todos os cidadãos paquistaneses que estão atualmente na Índia devem deixar o país." A suspensão é a mais recente medida tomada por Nova Délhi na nova deterioração das relações exteriores entre os dois países.

Na quarta-feira, a Índia já havia suspendido um tratado de 1960 que permite o compartilhamento da água do rio Indo com o Paquistão, e decidiu fechar sua única passagem fronteiriça terrestre com a nação vizinha. A medida afeta fortemente a economia paquistanesa, que depende do comércio transfronteiriço, e pode provocar escassez de água no país.

Paquistão fecha espaço aéreo

Horas após Modi prometer encontrar e punir os extremistas que assassinaram os turistas na Caxemira indiana, o Paquistão retaliou nesta quinta-feira as sanções fechando seu espaço aéreo para companhias aéreas indianas. O governo suspendeu as relações comerciais com a Índia, inclusive por meio de países terceiros, e interrompeu a emissão de vistos especiais para cidadãos indianos.

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, desafiou a Índia a fornecer qualquer indício que ligue seu país ao ataque de terça-feira: "A Índia tem repetidamente apelado para o jogo da culpa. Se houver provas do envolvimento do Paquistão no incidente de Pahalgam, pedimos que as compartilhem conosco e com a comunidade internacional."