Filha de premiê francês se soma a vítimas de abuso em escola - Espancada por padre de internato há quase 40 anos, Hélène Perlant é uma dos cerca de 200 ex-alunos que vieram a público para prestar queixa. Escândalo respinga no François Bayrou, acusado de não ter reagido a indícios.A filha mais velha do primeiro-ministro francês, François Bayrou, revelou ter sido uma das diversas vítimas de abuso numa conceituada escola católica no sul da França, no centro de um escândalo que coloca pressão sobre o próprio chefe de governo.

Hélène Perlant, hoje com 53 anos, relatou em entrevista publicada pela revista Paris Match nesta terça-feira (22/04), que sofreu abuso físico severo há quase 40 anos, quando era aluna da escola Notre Dame de Bétharram.

Num episódio que nunca contara aos pais, durante um acampamento de verão, um clérigo da escola a agrediu brutalmente: "Uma noite, quando estávamos abrindo nossos sacos de dormir, [o padre] repentinamente me agarrou pelos cabelos, me arrastou pelo chão por vários metros, e então me desferiu socos e chutes por todo o corpo, principalmente no estômago", afirmou Perlant. "Urinei nas calças e fiquei a noite inteira assim, molhada e em posição fetal no meu saco de dormir."