Qual é a chance de o novo papa ser africano?

Com cerca de 50 milhões de membros – aproximadamente metade da população do país – a Igreja Católica na RDC é uma das maiores congregações da África subsaariana.

O país também é o lar de uma das figuras mais proeminentes do catolicismo na África: o cardeal Fridolin Ambongo Besungu, que dirige o Simpósio de Conferências Episcopais na África e Madagascar. Ambongo Besungu foi confidente do papa Francisco por muitos anos como integrante do Conselho de Cardeais Conselheiros.

Entretanto, há diferenças notáveis entre Francisco e o cardeal Ambongo Besungu. Apesar de ele ter sido citado como possuidor de algumas posições liberais, como fazer lobby por oportunidades iguais para as mulheres, Ambongo foi um dos que criticaram um decreto papal de Francisco em 2023 que permitiu a bênção de casais do mesmo sexo.

Falando em nome das conferências episcopais da África, Ambongo Besungu se recusou a aceitar o decreto, e recebeu grande apoio em todo o continente – enquanto a reação de Roma à revolta foi notavelmente mais branda.

Donatien Nshole, secretário-geral da Conferência Episcopal da República Democrática do Congo (CENCO), destaca que, apesar disso, as relações do falecido papa com a RDC sempre foram calorosas e amigáveis, marcadas pelo apoio inabalável de Francisco à paz no Congo.

Nshole diz ter lembranças vívidas da visita do papa Francisco a Kinshasa em 2023, quando ele recebeu uma delegação da província de Kivu do Norte como parte de seus esforços para fomentar um entendimento entre as facções em guerra no país.