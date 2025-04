Surto de bactéria legionella preocupa moradores de Berlim

As medidas incluíram a substituição das instalações hidráulicas dos apartamentos em que a concentração de legionella estava acima de 100 UFCs, e a oferta aos residentes de chuveiros que filtram a bactéria. A Howoge também ofereceu uma redução no aluguel durante o período entre a imposição da proibição do chuveiro e a instalação dos filtros.

Em 8 de abril, a consultoria ambiental GUC foi contratada para investigar a causa do surto e, de acordo com a Howoge, está produzindo um "catálogo das medidas exatas para eliminar permanentemente a contaminação por legionella". A GUC suspeita que o surto pode ter sido causado por conexões especiais no encanamento, projetadas para evitar o refluxo de líquidos no sistema. Esses dispositivos estariam agora sendo removidos, informou a Howoge.

"Eles usam sistemas ultrapassados e protocolos concebidos de forma lamentável", critica Curran.

Problemas prosaicos nas moradias populares

A Howoge é uma das maiores proprietárias de imóveis na Alemanha, com mais de 81 mil apartamentos em Berlim. Ela busca atualmente expandir seu catálogo para mais de 100 mil unidades, o que preocupa Curran. Segundo ela, os 1.200 funcionários da empresa não têm capacidade de lidar com os problemas que estão surgindo agora.

A contaminação na água do High-Deck aponta para questões mais amplas de moradias populares nas grandes cidades. Só em 2024, houve surto de legionella em Nova York, Londres, Sydney, Melbourne, Milão, Foshan, na China, e Rzeszow, na Polônia, resultando em várias mortes.