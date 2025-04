Trump pressiona Zelenski a reconhecer controle russo da Crimeia

Horas depois das críticas de Trump a Zelenski, um ataque russo com mísseis matou ao menos nove pessoas e feriu dezenas nesta quinta-feira em Kiev. Foi um dos golpes mais mortais contra a capital ucraniana, mesmo sob forte proteção de sistemas antiaéreos.

Após o bombardeio, Zelenski informou que vai interromper sua visita à África do Sul – parte de sua campanha para tentar combater a crescente influência da Rússia na África – para retornar com urgência a Kiev.

Zelenski afirmou ainda nesta quinta que a Rússia deve interromper seus ataques imediatamente e lembrou dos esforços recentes para um cessar-fogo.

"Já se passaram 44 dias desde que a Ucrânia concordou com um cessar-fogo total e com a suspensão dos ataques... E já faz 44 dias que a Rússia continua a matar nosso povo", publicou no X.

Putin não respondeu à oferta de Zelenski de interromper completamente os ataques aéreos contra alvos civis. No mês passado, rejeitou um pedido dos EUA e da Ucrânia para um cessar-fogo total e incondicional.

sf (EFE, ots)