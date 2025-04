Um ano depois, desconfiança ronda sistema anticheias em Porto Alegre

"Até hoje, algumas comportas estão sem as chapas que bloqueiam a água", afirma Fernando Dornelles, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Um estudo de revisão, contratado pela prefeitura, está em andamento para apontar o que deu errado e como o sistema deve ser reconstruído. Mas alguns resultados prévios já são conhecidos entre os especialistas da área.

"Já foram descobertas várias ligações de drenagem para fora do sistema, o que não pode", afirma Dornelles. A drenagem de água da chuva de dentro da área protegida tem que sair via casas de bomba. Se houver conexão direta, como o que foi encontrado, basta o rio do lado de fora do sistema de proteção subir para que o refluxo inunde o que está do lado de dentro, explica o engenheiro civil.

Estudo para reconstrução

Vicente Perrone, diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), afirma que o estudo contratado foi dividido em nove etapas e ficará pronto em meados de 2026. Ele revê os novos parâmetros de volume de chuvas e sua frequência para propor um novo sistema de proteção contra cheias.

"Ele vai nos ajudar a bolar alternativas mais modernas para o sistema, sugerir áreas prioritárias e métodos construtivos para regiões que não estão cobertas pelo sistema", explica Perrone, citando soluções como diques e casas de bombeamento.