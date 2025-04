Alemanha prevê estagnação em 2025 e culpa tarifas de Trump

Como as tarifas de Trump afetam a economia alemã?

A União Europeia (UE) está em negociações com a Casa Branca para evitar uma tarifa adicional de 20% dos EUA sobre os produtos exportados pelo bloco.

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Alemanha e Habeck disse que as tarifas de Trump estão "atingindo a economia alemã com mais força do que outras nações".

"A política comercial dos EUA de ameaçar e impor tarifas tem um impacto direto sobre a economia alemã, que é muito voltada para a exportação", afirmou Habeck.

As tarifas dos EUA, que incluem uma tarifa geral de 10% sobre todas as importações e uma de 25% sobre carros, alumínio e aço, devem atingir duramente os principais setores voltados à exportação da Alemanha, como as indústrias automotiva e farmacêutica.

O país também vem lidando com a concorrência chinesa cada vez mais acirrada em setores importantes, como automóveis e máquinas.