Como papa Francisco colocou a Amazônia no centro da Igreja

Para Dom Pedro, papa Francisco "ouviu o grito" dos bispos do Brasil e dos outros países que, desde a década de 1970, tentavam despertar a atenção da Igreja para a Amazônia: "Ele apanhou, mas fez. Apanhou de todo mundo quando decidiu fazer o Sínodo da Amazônia. Ele pegou um tema que era subjacente e deu importância", lembra o porta-voz da Repam.

Com anos de experiência na Amazônia, Dom Pedro tinha uma sugestão e queria convencer o papa. Mas ele só tinha quatro minutos – esse era o tempo dado a cada bispo inscrito para uma conversa com o líder máximo dos católicos. A proposta era classificar como "pecado ecológico" crimes ambientais cometidos amplamente contra a floresta e seus povos, como desmatamento e poluição. "E isso foi proclamado. Está no parágrafo 82 do documento final do Sínodo. São quase as mesmas palavras que eu falei para o papa", narra o arcebispo de Palmas.

O ponto em questão, publicado no documento final do encontro, define o termo como "um pecado contra as gerações futuras e se manifesta em atos e hábitos de contaminação e destruição da harmonia do ambiente, em transgressões contra os princípios da interdependência e na ruptura das redes de solidariedade entre as criaturas e contra a virtude da justiça".

Perdão e reconciliação com os indígenas

Para Edson Krenak, escritor e pesquisador indígena que finaliza o doutorado na Universidade de Viena, na Áustria, papa Francisco era uma figura distinta da igreja, quase um ativista: "Ele deu passos muitos corajosos, de reconhecimento, de perdão, de reconciliação. Ele se abriu totalmente para a teologia ou espiritualidade indígena, usando a nossa linguagem, chamando o planeta de 'lar comum' e 'Mãe Terra'. É uma expressão de que muitos teólogos não gostam, não aceitam."

Um dos legados mais importantes, considera pesquisador, é a incorporação da perspectiva indígena aos ensinamentos católicos. Segundo esse olhar, o meio ambiente não pode ser confundido com um lugar que apenas fornece recursos para serem extraídos, mas um lugar de vida, de casa.