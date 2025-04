Coreia do Sul profundamente dividida caminha para eleições - Abalado pelo impeachment do ex-presidente Yoon Suk Yeol, país escolherá seu próximo líder em junho - polarizado como nunca no consumo de mídia e entre gerações e partidos.A seis semanas da eleição que definirá o novo presidente, em seguida ao traumático afastamento de Yoon Suk Yeol, a sociedade sul-coreana se não mostra sinais de uma eventual união em torno do futuro governo.

Na capital Seul, inúmeros protestos tomaram as ruas, até a decisão de 4 de abril do Tribunal Constitucional que confirmou o impeachment de Yoon por ter decretado brevemente uma lei marcial em dezembro de 2024. As manifestações, tanto contra como a favor do ex-presidente, tiveram que ser separadas por forte presença policial.

Após a remoção de Yoon do cargo e o início de seu julgamento por insurreição, o debate público migrou para quem será o novo presidente. Quatro membros do conservador Partido do Poder Popular, de Yoon, estão competindo pela indicação como candidato. Eles enfrentam um número semelhante de concorrentes de seu rival liberal, o Partido Democrático, embora seu líder, Lee Jae-myung, já tenha se destacado como o principal candidato.