Ex-presidente Collor é preso após ordem de Moraes - Condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, ex-presidente foi detido em Alagoas nesta sexta-feira. Plenário do STF deve julgar se mantém ordem de prisãoO ex-presidente e ex-senador Fernando Collor foi preso na madrugada desta sexta-feira (25/04) em Maceió (AL). A prisão imediata do político havia sido determinada na noite anterior pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão ocorreu no âmbito de uma condenação sofrida pelo ex-presidente em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro em processo resultante da Operação Lava Jato.

Ao determinar a prisão, Moraes refutou os últimos recursos apresentados pela defesa de Collor que, em suas palavras, tinham caráter "meramente protelatório", e confirmou uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado.

A ordem de prisão ainda precisa ser confirmada pelo plenário do STF. O magistrado pediu ao presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso, a convocação de sessão virtual do plenário nesta sexta para analisar sua decisão, que está marcada para acontecer das 11h às 23h59 (horário de Brasília), com a participação dos 11 ministros. Se o julgamento for adiado, por algum pedido de vista, a ordem de prisão segue valendo.