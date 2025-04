FBI prende juíza por "obstruir" processo de imigração

A prisão de Dugan enquanto estava a caminho do trabalho no tribunal do Condado de Milwaukee, a catapultou para o centro da disputa nacional entre o governo Trump e o Judiciário sobre políticas de imigração.

Quem é Hannah Dugan?

A detenção da juíza coloca em evidência os atritos entre o governo federal e o Judiciário no que diz respeito à repressão à imigração imposta pela Casa Branca sob Trump.

Dugan é conhecida por administrar um tribunal rigoroso, além de ser um rosto familiar na comunidade, particularmente em eventos inter-religiosos.

A magistrada atua no Tribunal do Condado de Milwaukee desde que derrotou uma nomeação do ex-governador republicano Scott Walker em 2016. Ela concorreu sem oposição em 2022 e seu mandato atual expira em 2028 – nos EUA, os juízes de algumas instâncias são eleitos através do voto popular.

Dugan foi advogada e ocupou cargos administrativos nas entidades Legal Action of Wisconsin Inc. e na Legal Aid Society Inc. Suas áreas jurídicas de atuação eram idosos e deficientes, direitos civis, benefícios públicos, questões familiares e de moradia, violência doméstica e direito da pobreza, segundo seu perfil na rede social LinkedIn.